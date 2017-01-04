Ekici - Aatıf takasında mutlu son

Transfer döneminin en flaş pazarlığında mutlu sona ulaşıldı. Fenerbahçe ve Trabzonspor, Mehmet Ekici- Aatıf için her konuda anlaştı... Sarı-Lacivertliler ayrıca Mehmet Ekici ile de yıllık 1.5 milyon Euro karşılığında el sıkıştı. Bordo- Mavililer ise Trabzonspor'a transferi konusunda kararsız olan yıldız futbolcuyu ikna etti. İş sadece Aatıf'ın alacağı yıllık ücrete kaldı.

Fenerbahçe'den yıllık 1.5 milyon Euro kazanan Aatıf'a Bordo-Mavili yönetimin "1.5 milyon Euro bizim bütçemizin üstünde bir rakam" diyerek en son yıllık 1.3 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Faslı yıldızın bir iki gün içinde kararını verip Trabzonspor'a olumlu yanıt vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

İKİSİ DE CUMA KAMPA KATILABİLİR

Aatıf ile ilgili tüm görüşmeleri Ersun Yanal'ın yaptığı belirlenirken, Yanal'ın Aatıf'ı "Senin gibi seri ve pozisyon üretecek bir oyuncuya ihtiyacım var. Yeni yapılanmada senin de olmanı istiyoruz" dediği belirlendi. Aatıf'ın bu sözlerden sonra ikna olduğu ifade edildi. Bu arada Ekici dün Trabzon kampına katıldı. Resmi imzaların atılmasından sonra Mehmet Ekici, Fenerbahçe Aatıf da Trabzon kampına katılacak. (Takvim)