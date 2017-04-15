Di Maria attı, PSG kazandı

Fransa Ligue 1'de 32. hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain deplasmanda Angers'ı 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 28. dakikasında Angel Di Maria ile 1-0 öne geçen PSG, ilk devreyi önde kapatmayı başardı.

İkinci yarıda da PSG adına sahneye çıkan isim Angel Di Maria oldu. Arjantinli yıldız, 84. dakikada bir gol daha attı ve PSG deplasmanda Angers'ı 2-0 mağlup etti.