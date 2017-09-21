Diego Costa, Atletico Madrid için sağlık kontrolünden geçecek

Geride kalan sezonda Chelsea'nin Premier Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Diego Costa, Antonie Conte ile yaşadığı sorunların ardından İngiliz ekibinde gözden düştü.

Eski takımı Atleitco Madrid'e transferi için yoğun çaba harcayan İspanyol golcü hedefine artık çok yakın.

AS gazetesinin bugünkü haberine göre 28 yaşındaki santrfor bugün Atletico Madrid tarafından sağlık kontrolünden geçirilecek. Chelsea ve Atletci Madrid'in bonuslar dahil 60 milyon euro bonservis bedeli üzerinde anlaştığı iddia edilirken, İspanyol ekibinin transfer yasağının kalkacağı Ocak 2018'de Diego Costa'nın Madrid'e geri dönüş yapacağı belirtildi.

Geçen sezon 42 maçta sahaya çıkan Diego Costa 22 gol ve 8 asistle takımın hücum yükünü çekti. İspanyol forvet Chelsea formasıyla son resmi maçına 27 Mayıs'ta Arsenal ile oynanan FA Kupası finalinde çıktı. (Eurosport)