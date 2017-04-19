İnter, Diego Simeone'ye 50 milyon euro teklif etti
Serie A devi İnter, Arjantinli teknik adam Diego Simeone için 50 milyon euro'yu gözden çıkardı.
Serie A ekiplerinden Inter yeni sezon yapılanması kapsamında transfer çalışmalarına başladı.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Inter, Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone için seneliği 10 milyon eurodan olmak üzere 5 yıllık bir teklife hazırlanıyor.
Transferin önündeki tek engelin, Simeone'nin Madridli yöneticilere 2017-2018 sezonuna kadar takımda kalmak için söz vermiş olması gösterildi.
Öte yandan Simeone'nin teklifi kabul etmemesi durumunda aynı şartların Chelsea Teknik Direktörü Antonio Conte'ye sunulacağı belirtildi.
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