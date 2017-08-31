Dinamo Kiev Vida için 4,5 milyon euro istedi

Beşiktaş, Domagoj Vida için Dinamo Kiev ile yine anlaşamadı. Ukrayna kulübünün devre arasında bedelsiz gidecek olmasına rağmen Hırvat stoperi bırakmadığı belirtildi.

Dinamo Kiev’in Vida için 4-5 milyon euro bonservis bedeli istediği ve geri adım atmadığı belirlendi. Dört ay sonra serbest kalacak Vida için yüksek bonservis ödemeye yanaşmayan siyah-beyazlılar ise son olarak hatırı sayılır bir işadamını devreye sokacak. 8 Eylül’e kadar şansını zorlayacak olan Beşiktaş olumsuz yanıt gelmesi halinde Vida transferini devre arasına kadar rafa kaldıracak.