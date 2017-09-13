Divan Kurulu'nda konuşan Dursun Özbek, menajer giderinin 8.9 milyon euro olduğunu açıkladı

Yapılan transfer harcamaları ile ilgili üyelere bilgi veren Başkan Özbek, oyunculara bonservis bedeli olarak 40 milyon euro ödediklerini, menajer gideri olarak ise 8.9 milyon euro kasadan para çıktığını açıkladı.

İşte Özbek'in açıklamaları:

"Yeni kurduğumuz takımın performansı ortada. Üreten bir takım kurduk. Kurduğumuz futbol takımı para kazandıracak. Şampiyonlar Ligi'ne katılınca 35-40 milyon euro para geleceğini bilmiyor muyuz? Şampiyon olmamız gerektiğini bilmiyor muyuz? Bizzat kendim transfer görüşmeleri yaptım.

'G.Saray'ın 1 kuruşunu bile hesap ettim'

Galatasaray'ın 1 kuruşunu bile hesap ettim. Dolayısıyla kimse öküzün altında buzağı aramasın. Ne söz veriyorsam onun arkasındayım. Riva projesinden gelecek para bütün sorunları çözmez.

Narman ve Aslan Özbek'in isteğiyle katılmadı

Levent Nazifoğlu ile geçen ayki toplantıda tartışan yönetim kurulu üyeleri Alper Narman ve Burçin Aslan bu ayki divana Başkan Dursun Özbek'in isteğiyle katılmadılar. (Skorer)