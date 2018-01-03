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Domagoj Vida: Belki Mandzukic'e 'Come to Beşiktaş' derim

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Domagoj Vida, Vodafone Park'ta soruları yanıtladı.

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Domagoj Vida, imza töreni öncesi BJK TV'ye yaptığı açıklamada, "Başkanım Zagreb'e gelmişti. Bana çok ilgi gösterdi. Beşiktaş'a gelme kararını o zaman vermiştim, bekledim ve buradayım. Belki ben de Mandzukic'e "Come to Beşiktaş" derim. Sosyal medya hesabım yok, arkadaşlarım gönderdi ben de oradan izledim videoyu. Geçen sene Beşiktaş'a rakip olmuştum. Bu sene Şampiyonlar Ligi maçlarını izledim ama lig maçlarını pek takip edemedim, geleceğim takım olduğu için bilgiler aldım" ifadelerini kullandı.

İmza töreni 11:30'da başlayacak.

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