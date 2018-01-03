Domagoj Vida: Beşiktaş’ın ve birçok Avrupa takımı beni istedi. İyi ki Beşiktaş’a verdiğim sözü tutmuşum

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden, ligde de üst üste üçüncü şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş, stoper bölgesi için uzun süredir görüşmeler yürüttüğü Domagoj Vida'yı sonunda İstanbul'a getirdi. Beşiktaş taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği ve resim çektirmek için sıraya girdiği Hırvat stoper, 10 polis eşliğinde güçlükle havalimanından ayrılırken açıklamalar yaptı. İşte Vida'nın Beşiktaş'a dair ilk sözleri ve izlenimleri:

"Ailemden böyle gördüm"

"Çok mutluyum... İstanbul'u ve Beşiktaş taraftarlarını biliyordum... Karşılama töreni, ne kadar doğru bir karar verdiğimi bir kez daha kanıtladı. İstanbul'a adım attığım andan itibaren yaşadıklarım anlatılanların az kaldığını gösterdi. Beni Beşiktaş'la birlikte isteyen başka birçok kulüp vardı ama ben Beşiktaş'a söz vermiştim. İyi ki Beşiktaş'a verdiğim sözü tutmuşum çünkü ben ailemden böyle gördüm. Yeni bir maceraya başlıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde daha ileri gitmek ve üst üste üçüncü lig şampiyonluğu için savaşmaya hazırım. Bana gösterilen ilgiyi karşılıksız bırakmak istemiyorum." Bu sezon Dinamo Kiev'de 18 maçta görev yapan Vida 2 de gol kaydetmişti.

Sabah