Anderson Talisca tutulamıyor!
Kara Kartal’ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, ayağındaki sakatlığını geride bırakmasının ardından takıma adeta yeni bir transfer gibi döndü.
Kara Kartal’ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, ayağındaki sakatlığını geride bırakmasının ardından takıma adeta yeni bir transfer gibi döndü.
Takım çalışmalarındaki başarılı görüntüsüyle dikkat çeken 22 yaşındaki oyuncu, dünkü minyatür kale maçı sırasında rakip ekipteki arkadaşlarına zor anlar yaşattı.
Siyah-Beyazlılar’da 3 isim yok
Beşiktaş’ın dün akşam saatlerinde yapılan takım çalışmasında 3 futbolcu yer almadı. Antalyaspor’a transferi gündemde olan Ömer Şişmanoğlu’na ek olarak grip olan kaptan Tolga Zengin, antrenmana çıkmadı.
Öte yandan Afrika Uluslar Kupası için Kamerun’da bulunan Vincent Aboubakar da Siyah-Beyazlılar’a yaklaşık 3 hafta sonra geri dönecek.
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