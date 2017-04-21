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Borussia Dortmund saldırısının zanlısı tutuklandı

Borussia Dortmund takımının oyuncularını taşıyan otobüse düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili olarak Rus ve Alman vatandaşı şüpheli tutuklandı. Savcılık zanlının 'para hırsıyla' saldırıyı düzenlediğini açıkladı.

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Borussia Dortmund oyuncularını taşıyan otobüse 11 Nisan'da düzenlenen saldırı ile ilgili gözaltına alınan Rus ve Alman vatandaşı 28 yaşındaki zanlının "cinayete teşebbüs ve patlayıcı kullanmak sebebiyle adam yaralamak" suçlarından tutuklandığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada zanlının "para kazanmak" ve Borussia Dortmund'un hisselerinin borsada çöküşüne sebebiyet vermek amacıyla saldırıyı düzenlediğini, önceden satın aldığı senetlerle milyonlarca euro kazanç yapmayı planladığını ifade edildi.

Açıklamada zanlının Borussia Dortmund takımının kaldığı otelde kaldığını ve saldırı noktasını iyi görebileceği bir noktadaki odayı kiraladığını ifade etti. Zanlının hisse senetlerini de otelin IP adresi üzerinden satın aldığını vurguladı. Başsavcılık sözcüsü zanlının üç patlayıcıyı eş zamanlı olarak infilak ettirdiğini, birinin tutukluk yapması sebebiyle çok etkili olmadığını kaydetti.

Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre zanlı saldırının hemen sonrasında otelden ayrılmadı.

Zanlı elektrikçi 

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Raf Jäger, zanlının 2916 yılından beri elektrikçi olarak çalıştığını, mesleği nedeniyle patlayıcılar konusunda profesyonel olduğunu belirtti. Zanlıya saldırıda yardım edenler olup olmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı.

İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, zanlının 'para hırsı‘ nedeniyle böyle bir saldırı düzenlemesinin 'şoke edici' olduğunu söylerken Adalet Bakanı Heiko Maas ise 'korkunç' diye konuştu.

Borussia Dortmund kulübü zanlının kısa süre içinde yakalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Teknik Direktör Thomas Tuchel, "Olayın açıklığa kavuşturulması, herkes için çok önemli" dedi.      

Alman polisi ilk etapta saldırının bir radikal İslamcı tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde durmuş ve bir Irak vatandaşını gözaltına almıştı. Şüpheli daha sonra Dortmund saldırısını düzenleme suçlamasından aklanmış, ancak "IŞİD üyesi olduğu" gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Saldırıda yaralanan İspanyol oyuncu Marc Bartra el bileği ve kolundan sakatlanmış ve ameliyat olmuştu.

DW Türkçe

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