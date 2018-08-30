Douglas Luiz Girona'ya gidiyor

Fenerbahçe’nin de ilgilendiği iddia edilen Douglas Luiz’in, yeni takımının belli olmak üzere olduğu iddia edildi. İspanya’nın Girona ekibinde geçirdiği kiralık dönemin ardından, bonservisini elinde bulunduran Manchester City’e geri dönen Brezilyalı futbolcunun yeniden İspanyol ekibinin yolunu tutacağı savunuldu.

20 yaşındaki futbolcunun Premier Lig’deki çalışma izni koşullarını karşılayamadığı için yeniden kiralık olarak gönderilmesine karar verildiği bildirildi. İskoçya’nın Celtic, Portekiz’in Porto ve Benfica ekiplerinin takipte olduğu futbolcunun yeniden Girona’da kiralık oynamaya yakın olduğu belirtildi.

Orta sahanın ortasında görev yapan Douglas Luiz geçen sezon La Liga’da 15 maçta forma giymişti.

(Skorer)