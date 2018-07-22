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Drogba, Gervinho transferi için devrede! 'Galatasaray'a git'

Hebei China Fortune'de alt takıma gönderilen Gervinho için G.Saray'ın eski yıldızı Drogba devreye girdi. Fildişi Sahilli yıldız, vatandaşıyla telefonda konuştu ve İstanbul'a gitmesi gerektiğini söyledi.

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Çin Süper Ligi ekiplerinden Hebei China Fortune'nin Teknik Direktörü Chris Coleman, A takım kadrosunda istemediği Gervinho'yu B Takımına göndermişti.

Bunun üzerine 31 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet, menajeriyle görüştü ve kendisine takım bulmasını istedi.

Tecrübeli futbolcuyla ilgilenen kulüpler ise Galatasaray ve Marsilya'ydı. Cim-Bom bu transferde eski bir dostu devreye soktu.

Fatih Terim, Didier Drogba'yı arayarak Gervinho konusunda kendilerine yardımcı olmasını istedi.

ÖNCELİKLE GALATASARAY

Tecrübeli yıldız da eski hocasını kırmadı. Gervinho'yla uzun süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Vatandaşına Galatasaray ve İstanbul'u övdü.

Ayrıca yeniden Şampiyonlar Ligi'nde kendisini gösterme fırsatını bulabileceğini de söyledi. Yapılan bu konuşma çok etkili oldu. Gervinho, menajeriyle tekrar görüştü ve "Önce Galatasaray'la temasa geçelim. Şartlarına bakalım. Marsilya'yla daha sonra konuşuruz" dedi. Bu transferin en geç 15 gün içinde netleşmesi bekleniyor.

(Akşam)

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