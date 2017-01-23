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Drogba'nın Corinthians'tan istediği sözleşme şartları ortaya çıktı

Galatasaray’ın eski golcüsü Didier Drogba, kendisine transfer teklifinde bulunan Brezilya’nın Corinthians Kulübü’nden 'dünyaları' istedi.

  • Hürriyet
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Geçtiğimiz günlerde milli futbolcu Colin Kazım Richards’ı transfer eden Corinthians, Fildişili golcü Didier Drogba’yı da ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Drogba’nın Brezilya ekibinden istekleri bitmek bilmiyor.
 
Bir yıllık sözleşme karşılığında aylık 120 bin dolar isteyen Drogba’nın diğer istekleri de şu şekilde;
 
-Bir yıllık kontrat (31.12.2017)
-Aylık 120 bin dolar maaş
-Ülkenin en iyi yerlerinden birinde ev
-Bir adet zırhlı araç
-Bir tam zamanlı tercüman (İngilizce – Portekizce konuşan)
-Paulista şampiyonasında gol kralı olursa ekstra prim
-Brezilya şampiyonasında gol kralı olursa ekstra prim

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