Didier Drogba: İlerde Galatasarayla bir araya geleceğiz

Galatasaray'ın eski yıldızı Drogba, Galatasaray'ın kendisi ile irtibata geçtiği haberinin gerçeği yansıtmadığını sosyal medya üzerinden dile getirdi.

İŞTE O AÇIKLAMA



"Benim sevgili Galatasaray ailem, son zamanlarda medyada Galatasaray Yönetimi tarafından irtibada geçildiğim, benim finansal talebim olduğu ve dahası bu talebim yüzünden istenmediğim haberi çıkmıştır. Bu haber tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Benimle kimse irtibata geçmemiştir ve talep etmiş olduğum bir şey olmamıştır. Ben ve Galatasaray ailem gelecekte bir zaman tekrar bir araya geleceğiz. Galatasaray, Türkiyem ve Galatasaray'ın onurlu benim evim, ailem. Bu ebediyen böyle olacaktır. Her zaman her yerde en büyük Cim Bom"