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Dudu'nun paylaşımları Beşiktaşlıları ayağa kaldırdı

Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Dudu'nun 'Talisca' paylaşımları siyah beyazlı camiayı bir hayli heyecanlandırıyor.

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Beşiktaş’ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Dudu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla siyah beyazlıları yakından takip etmeye başladığını gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında oynanan Beşiktaş-Lyon karşılaşmasını televizyonda izleyen Palmeiras’lı Dudu, Talisca’nın gollerinde yağtığı sevinç paylaşımları ile dikkat çekti.

Beşiktaş başkanı Fikret Orman, "Dudu, benim bildiğim Tarkan’ın şarkısı, güzel bir şarkısı. Dudu da bizim ilgilendiğimiz bir oyunucu, şartlarına bakıyoruz..." ifadelerini kullanmıştı. 

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