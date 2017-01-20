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Tevez'i Çin'de çılgınlar gibi karşıladılar

Arjantin'den Çin'e transfer olan Carloz Tevez, ülkeye ayak bastı. Golcü futbolcuyu havaalanında coşkulu taraftar topluluğu karşıladı.

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Shanghai Shenhua'nın yeni transferi Carloz Tevez kente ulaştı. Ailesiyle birlikte Şangay'a giden Tevez'i yüzlerce kişi karşıladı. Yeni golcüsü Carlos Tevez'i Pudong Uluslararası Havalimanı'nda yüzlerce kişi bekliyordu.
 
Shanghai Shenhua taraftarı, Çin Süper Ligi'nin en çok kazanacak oyuncularından biri olan Tevez'e yoğun sevgi gösterilerinde bulundu
 
Tevez Şangay'a yalnız gitmedi. Arjantinli golcü eşi ve 3 çocuğunun yanısıra, aralarında akrabaları ve çalışanlarının da bulunduğu 19 kişilik bir ekiple gitti. 
 
Çin kulüp Shanghai Shenhua, Tevez için kulübü Boca Juniors'a 45 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

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