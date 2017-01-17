Trabzonspor Martin Caceres ile anlaşmaya vardı

Ocak ayında Joao Pereira, Medjani, Emmanuel Mas ve Olcay Şahan gibi tecrübeli futbolcuları kadrosuna katan Trabzonspor'da bir oyuncu daha kadroya katılmak üzere.

CACERES 3 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

Ligin ilk yarısında defansif zaafiyetleri ön plana çıkan bordo mavili ekip sağ beke Pereira, sola ise Emmanule Mas'ı monte ederken, deneyimli teknik adam Ersun Yanal'ın göbekte Durica'nın yanında bir tecrübeli stoper istediği, bu isminde Uruguaylı oyuncu Martin Caceres olduğu belirtildi. Yaklaşık 6 aydır topa dokunmayan ve ağır skatlık problemleri yaşayan Caceres için gözünü karartan Trabzonspor milli futbolcuyla el sıkışırken, Caceres'in akşam saatlerinde Türkiye'de olacağı öğrenildi. Şu ana kadar kariyerinde toplamda 220 resmi maça çıkan 29 yaşındaki Uruguaylı, Trabzonspor'la 3 yıllık anlaşmaya imza atacağı ifade edilirken, oyuncunun vatandaşı Fernando Muslera'dan bilgi aldığı anlaşıldı.



46 kez milli takım forması terleten Martin Caceres Barcelona, Sevilla ve Juventus gibi devlerde boy göstermişti.