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Fenerbahçe Iker Casillas'a teklif yapmaya hazırlanıyor

Fenerbahçe kontratı biten Volkan Demirel hakkında net kararını veremezken gündeme Porto’nun kalecisi geldi. Casillas’a 2 yıl için 5 milyon euro önerilecek.

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Kanarya'da tecrübeli eldiven Volkan Demirel'in sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Sarı-lacivertli idareciler, takımın kaptanıyla yeniden kontrat yapılacağı yönünde adımlar atarken Portekizlilerden ilginç bir iddia geldi. Radio Rennança, Porto ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan İker Casillas'a teklif götüreceğini ifade etti. Haberde İspanyol kaleciye 5 milyon euro'luk bir kontrat önerileceği belirtildi.
 
"CASİLLAS'IN TERCİHİ BOĞAZ"
 
Portekiz Radyosu Rennança, Casillas'a Körfez ülkelerinden de teklifler geldiği kaydedildi. Ancak televizyon spikeri olan eşi Sara Carbonero'nun böyle bir durumda tercihin Boğaz'da yaşamaktan yana kullanacağı belirtildi. Real Madrid'in alt yapısında yetişen 1.82 boyunda, 35 yaşındaki kalecinin transfere sıcak baktığı ifade edildi.
 
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