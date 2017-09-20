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Dursun Özbek, Bingül kardeşlerle buluştu

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fransa'da düzenlenen Özel Sporcular Kayak Dünya Şampiyonası'nda başarı elde eden Türkiye'nin tek lisanslı otistik sporcuları Aliye Zeynep Bingül ve Muhsin Murat Bingül kardeşleri ağırladı.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1905 Kültür ve Sanat  Derneği aracılığıyla Türk Telekom Arena'da gerçekleşen buluşmada Galatasaray  Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın ve Galatasaray Kulübü Disiplin Kurulu Başkanı Celal Emon da yer aldı.
 
Zeynep ve Muhsin Murat, ziyarete babaları Erzurum Bölge Adliye  Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ile geldi.
 
Galatasaray'ın, sosyal duyarlılığı çok yüksek bir kulüp olduğunu  belirten Dursun Özbek, ziyaretin önemine değindi.
 
Sporun kitlelere ulaşım açısından çok önemli bir husus olduğunu  vurgulayan Özbek, şu ifadeleri kullandı:
 
"Galatasaray'ın destek vereceği sporcu yavrularımız dünya dereceleri  elde etti. Galatasaray'ın büyüklüğü ve bilinirliği bu anlamda çok değerli.  Türkiye'nin geleceğini yapılandırmak ancak çocuklarımızı yapılandırmakla  mümkündür. Bu manada da Galatasaray üzerine düşeni en yüksek seviyede yapmak  üzere hazırdır."
 
Zeynep ve Murat'ın babası Ünal Bingül ise, şunları kaydetti:
 
"Değerli başkanıma bizleri ve iki otizmli yavrumu kabul ettiği ve  zaman ayırdığı için çok teşekkür ediyorum. Otizm konusunda Galatasaray gerekli  duyarlılığı gösteriyor. Bu çocuklarımız özel çocuklardır. Yeter ki farkında  olalım ve çocuklarımıza kucak açalım. Şanlı bayrağımızı dalgalandırmak en büyük  hedefimiz. Lütfen otizmin farkında olalım. Bu çocuklar normal çocuklarla bir  arada olacaklar, toplum içinde kalarak normalleşecekler."

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