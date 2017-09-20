Dursun Özbek, Bingül kardeşlerle buluştu

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1905 Kültür ve Sanat Derneği aracılığıyla Türk Telekom Arena'da gerçekleşen buluşmada Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın ve Galatasaray Kulübü Disiplin Kurulu Başkanı Celal Emon da yer aldı.

Zeynep ve Muhsin Murat, ziyarete babaları Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ile geldi.

Galatasaray'ın, sosyal duyarlılığı çok yüksek bir kulüp olduğunu belirten Dursun Özbek, ziyaretin önemine değindi.

Sporun kitlelere ulaşım açısından çok önemli bir husus olduğunu vurgulayan Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ın destek vereceği sporcu yavrularımız dünya dereceleri elde etti. Galatasaray'ın büyüklüğü ve bilinirliği bu anlamda çok değerli. Türkiye'nin geleceğini yapılandırmak ancak çocuklarımızı yapılandırmakla mümkündür. Bu manada da Galatasaray üzerine düşeni en yüksek seviyede yapmak üzere hazırdır."

Zeynep ve Murat'ın babası Ünal Bingül ise, şunları kaydetti:

"Değerli başkanıma bizleri ve iki otizmli yavrumu kabul ettiği ve zaman ayırdığı için çok teşekkür ediyorum. Otizm konusunda Galatasaray gerekli duyarlılığı gösteriyor. Bu çocuklarımız özel çocuklardır. Yeter ki farkında olalım ve çocuklarımıza kucak açalım. Şanlı bayrağımızı dalgalandırmak en büyük hedefimiz. Lütfen otizmin farkında olalım. Bu çocuklar normal çocuklarla bir arada olacaklar, toplum içinde kalarak normalleşecekler."