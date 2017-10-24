Dursun Özbek, "Bizim camiamızda, eli kanlı bir terör örgütüne üye kimse olamaz" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özbek, Galatasaray-Fenerbahçe maçında sarı-kırmızılı tribünde yapılan koreografi sonrası Başbakan Binali Yıldırım'ın soruşturma başlatılması talimatı ile ilgili, "Hiç kimse, Galatasaray'a FETÖ yakıştırması yapamaz. FETÖ eli kanlı bir terör örgütüdür. Bizim camiamızda, eli kanlı bir terör örgütüne üye kimse olamaz. Benim taraftarım, camiam, 15 Temmuz sonrasında gerekli duruşu sergilemiştir. Kimse bu işten Galatasaray'a zarar vermeye kalkışmasın. Vatana bağlı, devletine bağlı bir camia Galatasaray. Soruşturmanın açılmasından mutluyum, çünkü gerçeklerin ortaya çıkması Galatasaray'ın faydasına olacaktır" diye konuştu.

Özbek'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Kulüpler Birliği futbolun amiral gemisi, futbol markasını yukarı çekecek kurum"

"Cumhurbaşkanı, Kulüpler Birliği yasası ile ilgili çalışmalarınızı yapın dedi"

"Futbol camiası olarak çok şanslıyız, çünkü futbolu seven bir Cumhurbaşkanımız var"

"Önümüzdeki sezon Video Yardımcı Hakem Sistemi uygulanmaya başlanacak"

"8 yabancı oynaması ile 11 yabancı oynaması arasında bir fark göremiyorum"

"Derbinin sonucunu hakeme bağlamak istemiyorum ama sen benim sahadaki oyunumu oynamama müsaade etmezsen, iyi oynayamam"

"Ben hiçbir zaman şu hakemi istiyorum, şu hakemi istemiyorum demedim, bu doğru değil. Ama bazen resimleri yan yana koyduğunuz bunlar tesadüf değil diyorum"

"MHK sessiz kalıyor"

"Cüneyt Çakır verdiği kararlarla kendi içinde çelişkiye düşmüştür"

"Galatasaray, geçen sezon hakem hatalarından dolayı 15 puan kaybetti"

"Bu cismi atan seyirciyi tespit edebiliyorken neden bütün tribünü cezalandırıyoruz?"

"Lucescu, TFF'den daha iyi bir ücret ve antrenörlük için teklif gelince bizim teklifimizi kabul etmedi ve orayı seçti"

"Üst akıl için bir isim arıyoruz. 3 alternatifimiz var. Görüşmeler sürüyor"

"İstediğin kadar altyapı diye bağır. Bu oyuncuları yetiştirecek tesisin yoksa nasıl yetiştireceksin?"

"Hiç kimse, Galatasaray'a FETÖ yakıştırması yapamaz. FETÖ eli kanlı bir terör örgütüdür"

"Bizim camiamızda, eli kanlı bir terör örgütüne üye kimse olamaz"

"Benim taraftarım, camiam, 15 Temmuz sonrasında gerekli duruşu sergilemiştir"

"Kimse bu işten Galatasaray'a zarar vermeye kalkışmasın"

"Vatana bağlı, devletine bağlı bir camia Galatasaray"

"Soruşturmanın açılmasından mutluyum, çünkü gerçeklerin ortaya çıkması Galatasaray'ın faydasına olacaktır"

"Biz FETÖ'ye karşı her zaman devletimizin yanında olmuşuzdur"

DHA