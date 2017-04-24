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Dursun Özbek Fenerbahçe'ye karşı 12 maçın 11'ini kaybetti

Dursun Özbek'in Fenerbahçe karnesi; 11-1! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu sezon Fenerbahçe'ye karşı oynanan 12 maçın 11'inde yenilgi yaşadı.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olurken, Dursun Özbek döneminde bir derbiden daha yenilgiyle ayrılmış oldu.
 
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu sezon böylece farklı branşlarda Fenerbahçe'ye karşı oynanan 12 maçın 11'inde yenilgi yaşamış oldu.
 
Dursun Özbek'in, Galatasaray'da göreve geldiğinden bu yana Fenerbahçe'ye karşı yaşadığı tek galibiyeti, sarı-kırmızılı kulübün kadın basketbol takımı almayı başardı.
 
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe ile oynadığı 2 karşılaşmadan da yenilgiyle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar erkek basketbolunda da ezeli rakiplerine karşı bu sezon galibiyet alamadı. Ergin Ataman yönetimindeki Sarı- Kırmızılı takım, Türkiye Ligi ve Euroleague'de şu ana kadar Fener'e karşı 4 maçtan da boynu bükük ayrıldı.
 
TEK GALİBİYET KADIN BASKETBOLDA
 
Galatasaray Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin son maçından da yenilgiyle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, evinde Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 41-28 önde kapattığı maçın sonunda parkeden 79-75'lik skorla mağlup ayrıldı ve bu sezon Fenerbahçe'ye karşı şanssızlığını kıramadı.
 
Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.
 
FİLEDE DE KADERİ DEĞİŞMEDİ
 
Kadınlar basketbolda da rakibine deplasmanda oynadığı maçta mağlup olan Galatasaray'ın kaderi voleybolda da değişmedi.
 
Erkeklerde ve kadınlarda 2 kez Fenerbahçe'nin karşısına çıkan Galatasaray 4 maçtan da yenilgiyle ayrıldı.

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