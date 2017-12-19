Dursun Özbek: Florya'da değişen hiçbir şey yok

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, son dönemde kulüp içinde yaşanan hareketli günlere rağmen futbol takımında ortamın iyi olduğunu söyledi.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği'nin Levent'te bulunan merkezinde düzenlenen yeni yıl resepsiyonuna katılan Özbek, burada basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Resepsiyona gelmeden önce Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret ettiğini aktaran Başkan Özbek, şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere teknik direktör Igor Tudor'la sözleşmemizi sona erdirdik. Bugün onunla da hem vedalaştım hem de emekleri için teşekkür ettim. Oyuncularla sohbet ettim. Onlara, hiçbir şeyden endişe duymamalarını söyledim. Bir seçim dönemine girdiğimizi ama Galatasaray'da yönetimlerin devamlılığını anlattım. Futbolcularımız da memnun oldular. Profesyonellik böyle. Zaman zaman beraber çalışıyorsunuz, zaman zaman da ayrılıklar söz konusu. Ancak Florya'da değişen hiçbir şey yok. Oyuncuların birbirine olan saygısı ve sevgisi inanılmaz şekilde devam ediyor. Orada olmaktan ben de keyif aldım."

"Emrah Bayraktar'a bu kısa süre için başarılar diledim"

Özbek, Igor Tudor'un ardından takımın başında antrenmana çıkan Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Emrah Bayraktar'la da sohbet ettiğini vurgulayarak, "Takımımız şu anda onun yönetiminde antrenmanda. Takımımızın başında bulunan Emrah'a da bu kısa süre için başarılar diledim." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, yeni teknik direktörün ne zaman belirleneceğini sormaları üzerine ise gülerek, "Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi seneler." demekle yetindi.

DHA