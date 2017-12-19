Dursun Özbek: Fatih Terim ismini gündeme getirerek Terim'i yıpratıyorsunuz

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı hakkında saat Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda basın toplantısı düzenliyor.

Özbek'in açıklamaları şöyle:

2 önemli karar aldık. Tudor ile yollarımızı ayırdık ve erken seçime gitme kararı aldık. Bunun Galatasaray'a faydalı olacağını düşünüyorum. Bütün genel kurul üyelerimizden kongreye katılıp iradelerini ortaya koymalarını istiyorum.

Galatasaray yönetimi olarak erken seçimin ne zaman yapılacağı tüzükte belirtilmiş. Yönetim olarak erken seçim yapılmasını ihtiyacı hissettiğimiz için böyle bir karar aldık.

Yönetimimiz görevinin başındadır. Seçim sathı mahalline girdik diye hizmetlerimizde bir aksama olacağı düşünülmesin. Galatasaray şampiyonluğun en büyük adaylarından birisidir. Bizim programımız neyse hiç kimse endişe etmesin en iyisini yapacağız. Hizmet yönünden herhangi bir aksama olması söz konusu değildir.

Yönetim olarak camia olarak güçlü olmak zorundayız

Yönetim kurulumuzda geçmişte istifa eden arkadaşlarımız nedeniyle zaten eksikler vardı. Daha önce imza toplayan arkadaşlar da nu yönetimin güçlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Biz sadece yönetim olarak camia olarak güçlü olmak zorundayız. Mayıs 2018 Galatasaray için çok kritik bir tarih. Her Galatasaraylı da bunun bilincinde. 20 Ocak'ta kim seçilirse seçilsin geriye kalan Galatasaraylılar o başkanın etrafında birleşmelidir ve 2018 yürüyüşünde başkanla beraber hem şampiyonluk hem de Sportif A.Ş. edimlerimiz için bir arada olmalıdır.

Şu ana kadar kimseyle yöneticilik için görüşmedim. Kararı dün aldık ama herkesle görüşeceğim. Galatasaray'a hizmet etme arzusunda olan kim varsa onunla görüşeceğim. Galatasaray'a en iyi hizmeti kim verecekse onunla görüşmeye hazırım. Hizmete davet edilen kişiler de lütfen hizmetten kaçmasın.

Ünal Aysal ikinci döneminde seçime giderken seçim süresi belliydi, Alp Yalman seçime giderken de seçim süresi belliydi. Bugün bir ihtiyaç hasıl olmuştur. Gelecek yönetimin önündeki projeleri uygulaması için zamana ihtiyacı vardır.

Galatasaray hepimizin, neden vuruyorsunuz!

Mayıs 2018'e giderken birliğin beraberliğin olmazsa olmaz olduğunu söyledim. Bir proje yapıyoruz, o projenin orası şöyle burası böyle diyen arkadaşlarımız oluyor. Eleştirinin ötesinde projeye zarar veren söylemler bunlar. Galatasaray Başkanı'na zarar vermek isteyen mihraklar Galatasaray'a vurmaya başladı. Eleştirilerden hiçbir zaman yakınmadım ama ne olursa olsun başkanı yıpratalım derseniz orada dur bir dakika derim. Galatasaray hepimizin, neden Galatasaray'a vuruyorsunuz!

Yönetime ve başkanı yıpratmak adına kimse Galatasaray'ın kılına zarar veremez. Buna asla müsaade etmem. Bu seçim onun sonucudur. Ben seçilecek yönetimin arkasındayım. Ben seçilirsem de gelin beraber olalım, birbirimize destek verelim. Genel Kurul'un iradesine herkes saygı duymalıdır. Bugün yapılan seçim de böyle bir ortamın ortadan kaybolmasından kaynaklanıyor. Kim seçilirse seçilsin herkesi yeni seçilecek yönetimin etrafında birleşmeye çağırıyorum. 2,5 sene içinde şunu gördüm; birleşmede eksikliğimiz var.

''Fatih Terim zarar görüyor"'

''Fatih Terim, Galatasaray'a muhteşem hizmetler vermiş bir Galatasaraylıdır. Dolayısı şu periyotta, aşağı yukarı 1.5 aydan beri Terim etrafında devamlı bir tartışma dönüyor. Sevgili Fatih'e zarar veriyor. Niye biz Galatasaray'ın sembolleşmiş bir ismini yıpratmaya çalışıyoruz? Elbette ki Galatasaray'a hizmet aşamasına gelindiği zaman yönetim kurulu tüm değerlendirmeleri yapmak zorundadır. Onun için bu tarz isimlerin yıpratılmaması gerektiğini düşünüyorum.''

Tudor öyle bir lince uğradı ki... 9 puan öndeyken eleştirildi. Burada aldığımız karardaki en önemli husus; Galatasaray'ın menfaatleri. Başarı çizgisinde uzaklaşıldığı zaman kimse kusura bakmayacak! Eğer yönetimse yönetim gider, antrenörse antrenör gider.

Galatasaray başkanlığına hazırlanmak için ne kadar süre lazım? Bu kulübe hizmet etmek istiyorsanız çalışmanız seneler evvel başlamalı. Ağustosta imza topladılar. O günden itibaren yönetimin değişmesi için söylemleri yok mu? Seçime en hazırlıksız olan bugünkü yönetimdir. Çünkü biz dün karar aldık. Kimse "süre az" diyerek bunun arkasına sığınmasın.

Her kim seçime girecekse başkan ya da yönetici olarak... Kapımız onlara açık, gelsinler Galatasaray'ı bütün çıplaklığıyla onların önüne koyalım.