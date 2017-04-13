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Dursun Özbek'in telefon numarası deşifre oldu başkan savcılığa başvurmaya karar verdi

Dursun Özbek'in telefon numarası sosyal medyada deşifre olunca başkan da son çare olarak savcılığa başvurma kararı aldı.

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Dursun Özbek, Divan Kurulu toplantısında bunun için isyan etmişti. Ancak Dursun Özbek'in, Mali Genel Kurul öncesinde yaşanan bu durumu anlatmasının ardından özel şahsi telefon numarası forumlarda daha fazla yayılmaya başladı.

Kendisi ve eşine gelen telefon ve sayısız SMS içinde küfür ve tehdit içeren mesajları ve telefon numaralarını Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, savcılığa şikayet etti.

Sarı kırmızılı kulübün başkanı Özbek, tehdit ve ağır sözler içeren telefon numaraları hakkında suç duyurusunda bulundu.

OTELİ DE ARAMAYA BAŞLADILAR

Dursun Özbek'e yapılan tacizler bununla sınırlı kalmadı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in sahibi olduğu Point Hotel zincirleri de sayısız telefon almaya başladı.

Birçok taraftar Point Hotel'in rezervasyon numarasını arayarak Dursun Özbek'in görevi bırakması adına telefon açıyor. Bu durumun devamı halinde Başkan Dursun Özbek, yine savcılığın yolunu tutacak.

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