Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 2018'de tekrar aday olabilirim

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TRT Spor canlı yayınında konuştu.

İşte Dursun Özbek'in konuşmasından satır başları;

"Galatasaray'a hizmet ederken yorgunluk diye bir şey söz konusu değil. Yoğun günler geçiriyoruz. Avrupa Ligi maçlarımızdan dolayı sezonu çok erken açıyoruz. Bu sezon Galatasaray'a tatil yok."

BELHANDA, GALATASARAY İLE İMZALADI MI?

"Galatasaray, halka açık bir şirket. SPK tarafından denetliyor. Bu açıklamaları SPK'ya bildirmeden söylememiz mümkün değil. KAP açıklamasından sonra rahat rahat konuşuruz.

Transferlerde son imza atmadan her şey değişebilir. İmzalar atılmadan kesin konuşmak da doğru değildir. Şu mesajı verebilirim, takımımızda bayağı bir eksilme oldu, çok oyuncu ayrıldı. Eksiklerimizi bilerek hazırlandık. Taraftarlarımız şundan emin olsunlar, yapacağımız transferler onları gayet mutlu edecek. Uzun süre bu takıma hizmet edecekler. En kısa sürede transferlerimizi açıklayacağız, taraftarlarımız duyacaklar.

Şu mesajı verebilirim, takımımızda bayağı bir eksilme oldu, çok oyuncu ayrıldı. Eksiklerimizi bilerek hazırlandık."

"TRANSFERLER 20 GÜNDEN ÖNCE BİTER"

"Transfer çok hassas bir konu. Yanlışlıkla attığınız bir imza, sonradan başınızı çok ağrıtabilir. Transferde sıkıntı yok. Herhangi bir sıkıntıdan bahsetmek doğru olmaz. Bir sürü husus var. Oyuncunun maaşını ne zaman, nasıl alacağı gibi. Kontratlar imza aşamasında ama maddeler üzerinde konuşmalar sona yaklaşıyor. Bugün imzalarız ama yarın gelen yöneticiler, bu kontratlar yüzünden sıkıntı yaşamasınlar. İmzayı attığınız anda bitti. Sizden sonra gelenler bunu takip etmek zorunda. Gün sayıyoruz biz ama niye bu kadar endişe ediliyor anlamıyorum. Önümüzde ilk maç için daha 20 gün var. Transferlerin büyük kısmı ilk maçtan önce kampa yetiştirmek istiyoruz. Transferler 20 günden önce biter. 10 günde transfer bitmez. Çok ihtiyacımız olan transferleri kampa kadar yetiştirmek istiyoruz. Transferler Eylül ayına kadar devam eder.

WESLEY SNEIJDER KALACAK MI?

"(Sneijder sorusu üzerine)Teknik kadro kendi içinde takımı hazırlayacak. Ondan sonra ideal kadrosunu şekillendirecek. Verdikleri listeye göre bizde kararımızı alacağız."

"BAŞKAN BENİM, FATURA BANA KESİLİR"

"Ben Galatasaray Başkanı'yım. Galatasaray içinde kim ne yaparsa yapsın fatura başkana aittir. Ben bunu kabul ediyorum. Galatasaray'da transfer nasıl yapılıyor? Kitapta yazıldığı gibi. Biz Tudor ile yarım sezon geçirdik. Takımın sorunlarını görme şansı buldu. Sayın Tudor'a bize liste sun dedik. O listeyi scout ekibine veriyoruz. Scout ekibimiz çok başarılı. Onlarda Galatasaray'da oynayabilecek oyuncuları listeliyor ve yönetime veriyor. Ondan sonra sayın Tudor, Sportif Direktör ile ben konuşuruz. Hangisi takım için iyi olur ona bakarız. Sportif Direktörümüz, bu konuda oldukça başarılı. Herkesle temas ediyoruz."

TUDOR SORUSUNA ÇOK SERT CEVAP!

"(Igor Tudor, lige kötü başlarsa görevinden alınır mı sorusu için) Bu soruların manası yok. Bu bir sportif soru değil. Böyle soru olmaz kusura bakmayın."

"TEMİZ BİR GALATASARAY SUNMAK İSTİYORUM"

"Galatasaray, Kayseri'nin Erciyes Dağı gibi. Her sene üstüne kar yağmış, birikmiş. Galatasaray'ın bundan kurtulması gerek. O yüzden başkanlığa aday olmuştum. Kulübün elinde iki tane kurtulma yöntemi vardı. Riva bunlardan birisiydi. Ben, benden sonra gelenlere temiz bir Galatasaray sunmak istiyorum. Projelerim orta vadeli. 3-4 sene süren projeler. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Hiçbir şekilde kamuoyunu yanıltmak gibi bir arzum yok ve bir sebep de yok. Galatasaray çok şeffaf bir kulüp. Galtasaray'ı yönetenler de kamuoyunu yanıltamaz. Denetlemelerde her şey ortaya çıkar.

"RİVA'DAN 2 SENEDE 2 MİLYAR TL"

"Riva çok önemli bir proje. Selahattin Beyazıt'a çok teşekkür ediyorum. 40 sene önce takımın bu duruma düşebileceğini düşünmüş ve orayı satın almış. Sonraki yönetimler hep Riva'yı değerlendirmek amacıyla çalışmalar yapmış ancak bazı sebeplerden olmamış. Bu konuda irademiz kesin ve değerlendirmek üzerere hareket ettik. Şu anda da başarılı oluyoruz.

Riva'nın Galatasaray'a yaklaşık 940 milyon TL gibi bir getirisi olacak. Süreç içerisinde bu rakam artacak. 1 misli daha fark olacak. Riva'dan 2 sene sonra toplam 2 milyar TL gibi bir rakam girmesini bekliyoruz.

Emlak Konut, bu rakamı garanti etti. Şu anda bu kağıdı paraya çevirebiliyoruz. Sorumluluk artık Emlak Konut'ta. Şu anda Riva ve Florya arsalarının üzerine ipotek var. Geçmiş dönemlerde Florya arsası bankaya ipotek edilmiş ve borç para alınmış. Alınan paranın iki katı gelirler temlik edilmiş. Sonrasında bu gelirler verilmeyince üzerine Riva arsası ipotek edilmiş.

Bu proje yapmadan önce Emlak Konut, ipoteklerin kaldırılmasını istedi. Banka ise ipoteklerin kaldırılması için 300-350 milyon TL istedi. Emlak Konut ile yaptığımız anlaşmayı bankalara ilettik. Bu projeden sonra bankalar adeta yarışa girdi. Bir bankayla anlaştık. Birçok yorumcu parayı kırdığımızı ve faizleri ödediğimizi söylüyor. Bunları yapmasak ipotekleri kaldıramıyoruz ve anlaşmayı imzalayamıyoruz."

"KAPIMIZ AÇIK"

Ben 43 seneden beri ticaret hayatındayım. Neyim Galatasaray'ın lehine, neyin aleyhine olacağı konusunda nadir yanılırım. Kimse bu yapılanları küçümsemeye kalkmasın. Daha fazla bilgilenmek isteyenlere kapımız açık. Kapımız 12 saat, telefonumuz 24 saat açık. Algı oluşturarak Galatasaray'a zarar vermekten vazgeçsinler.

"KAR ETMEMİZ GEREKİYOR"

Galatasaray'ın yüzde 66'sı Sportif AŞ'ye ait ve kalan kısmı ortaklarımıza ait. Sermaye arttırımı yaparken diğer ortaklarımızın da memnun olduğunu düşünüyorum. Herkese gurur veren bir güçlü bir Galatasaray oluşturacağız. Eksi 600 milyon TL ekonimik durumumuz var. UEFA'ya gittiğimiz zaman bu sorunları yaşıyoruz. Teknik iflasta olan yapıyı düzeltmek istiyorum. Bu sene Sportif AŞ'nin kar etmesi gerekiyor.

"TEKRAR ADAY OLURUM"

Efsane başkan olmak için harcama yapmak çok yanlış. Zamanla yaptığınız hizmetler sebebiyle bir şekilde anulursınız. Galatasaray Başkanı olarak anılmaz bana yeterince gurur verir. Taraftarımızı memnun etmek amacıyla bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunu daha önce de cevapladım, 2018'de aday olup olmamayı, o gün düşünürüm. Verdiğimiz sözler var, tutabilirsek olur... Galatasaray camiasından o ışığı alırsam, 2018'de tekrar aday olurum.

SABRİ ONUR BİR EVLATTIR

Sabri takım içinde en sevdiğim oyuncu. Profesyonel hizmetlerden sonra ayrılıklar kaçınılmaz. 23-24 kişilik bir kadro olacak. Ama bazen ayrılıklar kaçınılmaz oluyor. Bu profesyonel bir olay. Sabri'nin bu hassasiyeti göstermemesi lazım. Kişisel değil. Sabri'nin verdiği hizmetleri kimse inkar edemez. Galatasaray'a hizmet etmenin birçok yolu var. İleride beraber çalışmayı engellemeyecek bir ayrılık olması gerekir. Galatasaray'ın onurlu bir evladıdır.

BENİ RAHATSIZ EDİYOR

Galatasaray Türkiye'nin en önemli markası. UEFA geçen bir liste yayınladı, tek Türk takımı Galatasaray. Galatasaray'ın yıllık 100 milyon euro geliri var. Bu parayı harcarsanız Galatasaray, Avrupa'da başarılı olur. Bu paraların Galatasaray'ın kasasına girmemesi beni rahatsız ediyor. Galatasaray'ın yıllık ödediği faiz 120 milyon TL. (Sporx)