Dursun Özbek'ten FETÖ ihraçları için ilk açıklama

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçederbisi öncesinde açıklamalarda bulundu. Özbek, A Spor'da yayınlanan Gündem Özel programında, transfere de değindi ve Vitor Hugo'yu geçen sezon istediklerini, bu sezon sonunda da o tarzda 1-2 oyuncu alacaklarını söyledi.

GALATASARAY'IN UEFA'DAN ALDIĞI CEZA...

"Galatasaray bu cezayı niye aldı sorusu çok önemli. Cevabı da çok basit. UEFA, sporcu ödemeleri, transferleri için ödenen paraları bir süre inceledi. FFP kuralları koydu. Galatasaray'da UEFA'da en çok görünen takım olduğu için yakın mercek altına aldı. 3 senede toplam 30 milyon Euro'nun üzerinde zarar eden kulüpler bize zarar verir dediler. Galatasaray mercek altına alındı. 2014 yılında bir protokol yapıldı. Galatasaray, UEFA'ya verdiği sözü tutamadı bu süreçte. Bu nedenle Galatasaray'ı 2 sene UEFA kupalarına katılmaktan men edilme cezası verdi. Biz buna engel olmaya çalıştık ve 1 seneye indirdik"

UEFA ilk defa böyle bir karar alıyor. Daha önce takımları turnuvadan men etmemiş. İlk defa Galatasaray'ın başına geliyor. Bizim sütten ağzımız yandı. Biz, hiç vakit kaybetmeden sene başından sonra UEFA'ya gittim. Dedim ki bunlar bizim başımıza geldi. Galatasaray camiası böyle bir travmadan zor çıktı. Bir daha böyle bir şey olmaması için ne gerekiyorsa oturalım konuşalım. Galatasaray aynı noktaya gelmesin dedim. Çok iyi karşıladılar. Özellikle başkan olarak oraya gidip konuşmam onları çok iyi etkiledi"

"MAAŞ SKALASINI AŞAĞI ÇEKMEMİZ LAZIM"

"Daha sık görüşelim, 2-3 ayda bir görüşelim dediler. Galatasaray'ın mali raporunu önümüze getirin, Galatasaray bizim için çok önemli bir marka dediler. Onlar da haklı. Galatasaray'ın 30-40 milyon taraftarı var. Onlar için de Galatasaray çok önemli. Sayın Federasyon Başkanı'ndan rica ettim, siz de katılın dedim. Başkan Helsinki'ye gitmişti. Ben de Helsinki'ye gittim, Servet Bey de oradaydı. Orada konuştuk. Dediler ki Galatasaray'ın zarar seviyesi istenen miktara gelmedi. 2016 - 2017 rakamları Eylül, Ekim gibi giriliyor. O tarihlerden önce rakamları girin, sonra tekrar konuşalım dedim. Ardından Galatasaray, FFP ile yaşadığı sorunları başından atar diye konuştuk."

"UEFA ile yapılan görüşme Galatasaray'ı finansal olarak disipline edecektir. Bugün ben yönetirim, yarın başkası yönetir ama kim olursa olsun kurallara koyma zorunluluğu olacak. Dolayısıyla bunlar bir kayıt altına alınırsa yönetimlerin kulübü istenmeyen duruma getirmeleri olmaz. Şu an 65 milyon Euro'nun altındayız. Biz belli rakamları tutturmalıyız. Önümüzdeki sene biraz maaş skalasını aşağı çekmemiz gerekecek."

"UEFA'nın esas aldığı şey, ne kadar kar veya zarar ettiğiniz. Belli bir seviyenin üzerinde zarar edemezsin. Edersen, bir yere kadar gidersin ama tıkanırsın. Eğer bir oteliniz varsa otellerden gelecek kar, kazançlarımız arasında. Mecidiyeköy'deki oteli de o nedenle yaptık zaten. Forma satışları ve konaklama tesislerinden elde edilen karlar en önemli iki nokta."

FETÖ / PDY İHRAÇLARI VE GENEL KURULDAKİ OLAYLAR

"Yönetim Kurulu, malesef tüzük gereği genel kurulun kararına tabiidir. Genel Kurul da 12 saati geçti. Bunu bir mazeret olarak söylemiyorum. O saate kadar da orada bulunanlar azaldı. Benim de tansiyonum çıkmıştı, sağlık sorunlarım nedeniyle yer alamadım. Genel Kurul da 1-2 kişinin yaptığı konuşmanın da ardından istenmeyen bir sonuç çıktı. Galatasaray camiasının böyle bir duruşu olamaz. Galatasaray'ın FETÖ/PYD'den yana bir duruşu olabilir mi? O gün hiç uyuyamadım zaten. O konuşmayı yapan arkadaşı da üyelikten çıkardım. Ertesi gün sabah 9'da yönetim kurulunu toplantıya çağırdım, böyle olmaz dedim. Defoları zaten bitmiyor, aidatlarını da ödememişler. İkisini toplayarak ihraç ettik."

"Hakan Şükür için aidatını ödemediği için üyeliğini iptal ettiğimizi düşünmesinler. Örgüt üyeliğinden, kaçak olmasından kaynaklanmıştır. Kim olursa olsun, ülkenin bugün geldiği durumdan ötürü kimse bu şahısların arkasında duramaz. Yine oy birliği ile böyle bir karar alınmış, ilgili kişilerin ihraçları gerçekleşmiştir. Bu konuyla bu kadar ilgilenen, gündeme taşıyan, basına paylaşan başka da bir spor kulübü tanımıyorum. Herkes hassastır tabi ama biz basına da açıklıyoruz. Genel kurula getiriyoruz, herkesin gözü önünde oy birliği yapıyoruz. Başka takımlarda bu yapılmıyor."

"G.SARAY İÇİN KÜÇÜLME SÖZCÜĞÜ OLMAZ"

"Galatasaray için küçülme sözcüğü olmaz. Bütçeleri düşürmemiz lazım dediğimde muhalifler hep 'Galatasaray küçülmeye gidiyor' diyorlar. En iyi mücadele edecek, en iyi sonuçları alacak bir takımı kurmak tabii ki önceliğimiz. 12-13 branşta mücadele ediyoruz. Bunun getirdiği de bir yük var. Büyük düşünmek, pahalı düşünmek değildir. Biz basketbolda şimdi EuroCup'ta oynayacağız. EuroLeague'de oynamayacağız. Kadromuzun bütçesini ona göre ayarlayacağız. Geçen sene de öyleydi, şampiyon olduk"

"Galatasaray'ın sevdalıları var, taraftarı var. Ben hangi takımla çıkarsam, Galatasaray'ın desteklenmesi gerekiyor. Elbette kazanmaya çıkacağız ama bir yerde beni de bazı yerlerde kısıtlayan durumlar var. Basketbolda tribünlerden gelen gelir seviyesi istenen düzeyde değil"

"CUMHURBAŞKANIM, SALON İSTİYORUZ DEDİM"

"Galatasaray basketbol salonu için şu an bir sponsorla görüşüyoruz. Galatasaray'ın cebinden bir para çıkmadan 15 bin kişilik bir salonumuz olacak. Bu fikir önceden de düşünülmüştü ama olmamıştı. EuroCup'u kazandıktan sonra sayın Cumhurbaşkanı bizi davet etti. Gittik, konuştuk. Dedim ki sayın Cumhurbaşkanımız, biz bir spor salonu istiyoruz. Ali Sami Yen'in yanında olmasını istedik. Kaç kişilik olacak dedi. 12-13 bin kişilik olacak dedikten sonra 'Şampiyon takım 12-13 bine mi oynar, 15 bin kişilik yapalım' dedi. Ben de teşekkür ettim. Galatasaray'a da gerekeni yapmak kalıyor"

"ERGİN ATAMAN G.SARAY'A DEĞER KATMIŞ BİR KOÇ"

"Ergin Ataman çok iyi bir Galatasaraylı. Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi koçlardan bir tanesi. Geçen sezon makul bir bütçeyle çok iyi bir başarı yakaladı. Ergin'in Galatasaraylılığı, basketbol bilgisi tartışılmaz. Ergin Ataman profesyonel birisi. Galatasaray yönetimi elbet beraber çalışmak ister. Kendisi çok sevdiğim birisi. Galatasaray'a değer katmış bir koç. Galatasaray taraftarı ile bir sürtüşmesi oldu. Tabii olmasa daha iyiydi. Galatasaray taraftarıyla bir bütündür. Taraftarsız bir Galatasaray düşünebilir misiniz? Ergin Ataman'ın da taraftarın da hedefi aynı. "

F.BAHÇE'NİN BU SEZON TÜM BRANŞLARDAKİ ÜSTÜNLÜĞÜ...

"Galatasaray, Süper Lig'de en çok şampiyon olan takım. Galatasaray, Avrupa'da da en başarılı takım. Şimdi bunları söylemeden geçemeyiz. Bu sene de böyle denk gelmiştir. Takımlar sadece şimdiki pozisyonları ile değil, geçmişleri ile de değerlendirilir."

"Türkiye, sportif olarak başarı yakalamak istiyorsa büyük takımların burada çok önemli bir payı var. Ana çatı büyük takımlardır. Galatasaray, bu konuda öncüdür ve bunu kanıtlamıştır. 1500-2000 sporcunuz varsa eğer, bunları eğitmek, koç getirmek hep bir maliyet. Bu maliyetlerin de altından çoğu takım kalkamıyor."

"AMATÖR SPOR BRANŞLARININ DESTEKLENECEĞİNİ SÖYLEDİLER"

"Voleybolda ve basketbolda dört büyük takımın dışında belediye takımları var. Biz kalabalık bir spor camiasıyız. Hem sayın Spor Bakanı hem de Cumhurbaşkanı'ndan destek istedik. Biz bu faaliyetleri sürdürelim ama altında ezilmeyelim dedik. İlk fırsatta bir spor yasası çıkartacaklarını ve bu yasada amatör spor branşlarının destekleneceğini söylediler. Öyle de olmalı zaten. Diğer türlü Olimpiyatlara nasıl sporcu yetiştireceğiz?"

"YÖNETİMDE YORULMALAR OLUYOR"

"Biz kendi kendimize yetecekken faizden açık veriyoruz. Florya ve Riva'nın satışının asıl amacı banka borçlarını kapatmaktı. Bunlar yetiyor mu? Yetmiyor ama nefes alabiliyoruz en azından. Benim hedefim benden sonra Galatasaray'ı devralacak kişinin daha iyi şartlarda yönetebilmesi. Özellikle futbol ekonomisinin geldiği noktada kulüplerin ayağını yorgana göre uzatması gerekiyor. Bunu küçülme olarak görmeyin."

"Alp Yalman ve Levent Nazifoğlu ile çok iyi bir şekilde çalıştık. Bu çok zor bir yol. Bu yolda yorulanlar oluyor. Zaman içinde yönetimde değişiklikler oluyor. Galatasaray demokratik bir kulüp. Bazı yöneticiler bu temponun içinde çalışmak istemeyebilir. Buna da saygı duyuyorum."

FUTBOLCUYA DAYALI DÜZEN Mİ VAR?

"Gruplaşmalar olabilir ama yönetim bunları çözmek için vardır. Galatasaray Başkanı'na sorulabilecek en zor soru. (Sneijder ve Podolski'nin Başakşehir maçında ilk 11 başlamaması) Takımın kurulması için bir kişiye görev vermişsin. Görev verdikten sonra bu kişi, takımla beraber yatıp, kalkıyor. Bu yüzden bu kişiye de saygı duyacaksınız. Her teknik direktörün her maç en iyisini yapacak diye bir şeyi yok. Tudor da o gün bir şey düşünmüştür elbet. Kariyerli bir futbol adamı. Neticeye çok üzüldük. Benden daha çok kimse üzülemez."

TARAFTARLARIN İSTİFA ÇAĞRILARI...

"Galatasaray'ın şeffaf ve demokrat bir yapısı var. Seçilmiş bir başkan ve yönetim kurulu var. İyi bir netice alamadığınız zaman taraftarın sizi protesto etmesi kadar doğal bir şey yok, bunu anlayabiliyorum. Telefon numaramı sosyal medyaya da koymuşlar zaten. Ancak bir şeyi de kabul edemiyorum. Başkan seçildik, ikinci hafta Mersin maçına çıktık. Berabere kaldık. Bir grup taraftar yönetim istifa diye bağırmaya başladı. Daha 2. haftadayız. 2 haftalık bir yönetimin istifaya davet edilmesi nasıl bir mantık? Basketbolda avrupada şampiyon olduk. Yine yönetim istifa dediler."

"Maçlardan önce hemen yönetim istifa diyorlar. Hangi amaçla bunu söylüyorsunuz? Maksat ne? Ne amaçla geldin buraya? Takımı desteklemek için. Daha maç başlamadan önce bunları derseniz takımın motivasyonunun düşeceğini de bilmeniz lazım. Maç bittikten sonra neticeden memnun değilseniz tabii ki o zaman protesto bir hak. Ölçüsü azdır veya çoktur taraftarı protesto için suçlamıyorum. Ama zamanlamayı iyi yapmak lazım. Voleybolda final oynadık, bizim iki üç katımız bir takımı yendik ve şampiyon olduk. Maç bitti yine yönetim istifa diye bağırdılar."

''SOSYAL MEDYADA SEVİLMEYEN BİR BAŞKANIM''

''Sosyal medya bazı başkanları sevebilir(Ünal Aysal). Ben sosyal medyada sevilen bir başkan değilim. Göreve geldiğimde Galatasaray'ın zaaflarını biliyordum, bu yükü ben omuzlarım üstüne aldım. Galatasaray'ın çıkışı için projeler ürettim ve yürütüyorum. Yürüteceğim, buna devam edeceğim. 2018'in sonunda ben hesabımı herkese veririm. Taraftara da veririm. Sen yarı yolda istifa dersen nasıl yapacağız. Galatasaray bir bütün olmalı. Tek bilek, tek yürek kampanyası bundan doğmuştur zaten. İyi sonuç, kötü sonuç olabilir. Protesto doğal bir haktır ama doğru zamanda yapsınlar. Maç 90 dakika. 90+1, 90+2'de neler oluyor görüyorsunuz. Maç bitene kadar takımı teşvik etsinler, desteklesinler.''

''MART'I BORÇSUZ KAPATTIK''

''Borç var tabi. Mart ayı itibariyle borçluksuzlarımızı aldık. Bir takım futbolculara paralarını verdik, bir takım futbolculara da makbuz verdik. Hiç kimseyi incitmeden bu dönemde de paralarını ödeyeceğiz ve Mayıs ayını da borçsuz bir şekilde kapatmak istiyoruz.

Neticide bunlar profesyonel sözleşmeler, ihtar tabii ki çekebilirler. Tek tük Galatasaray'da olmuşturç Bir çoğu menajerler tarafından olmuştur, futbolcuların bilgisi dışında olmuştur.''

SNEIJDER VE BRUMA...

''Sneijder ve Bruma çok iyi futbolcular. Bir sene daha kontratı var her ikisinin de. Galatasaray'ın bu iki futbolcuyu gönderme lüksü yok. Herhangi bir kulübün bu iki futbolcuya bir teklifi de yok. Özellikle yaşı itibariyle Bruma, daha çok seneler Galatasaray'a katkı verecek bir futbolcu. Sneijder zaten bizim marka futbolcumuz.''

BALOTELLI TRANSFERİ...

''Basında Balotelli haberleri çıkıyor. Balotelli haberleri, daha önce çıkan Ibrahimovic transfer haberine benziyor. Geçen gün bir arkadaş aradı. Ibrahimovic ile Balotelli'nin menajerleri aynı. Pazarlama faaliyetleri için yapılıyor. Geçen sene Ibrahimovic haberleri çok canımızı yaktı. Bizim de acemiliğimize geldi. Şimdi baştan söyleyeyim, bizim Balotelli için bir girişimimiz yok.''

''PODOLSKI'Yİ İYİ FİYATA SATTIK''

''Podolski ucuza gitti diyorlar. 2.5'a aldık, 2.6'ya sattık. 2.5'a aldığımızda bu fiyata alınır mı dediler. Şimdi bu fiyata satılır mı diyorlar. Ben elbette en pahalısına satmak isterim. Oyuncu çok iyi hizmetler vermiştir. Ama kendisi Japonya'ya gitmek istedi. Japonya'daki bütçeler Çin'deki gibi değil. Oradan alabileceğimiz en iyi parayı aldığımızı düşünüyorum. Çin gibi değil orası, karıştırmamak lazım.''

''ALBAYRAK VE ALİ DÜRÜST'E BAŞKAN OL DEDİM''

''Ne Abdürrahim Albayrak ile ne de Ali Dürüst ile bir kırgınlığım yok. Abdürrahim zaten bana abi der. Şampiyonluk kutlamaları sırasında herkes oradaydı. Duygun abi ye de rica ettim, platforma iki başkan birlikte çıkacaktık. Bunu planladık. Kutlamalar öncesi Duygun abi dedi ki zaten zor yürüyorum ben şimdi platforma çıkmiyim. O zaman bende çıkmam, futbolcular çıksın dedim. Şeref tribününe geçtim, oturdum. Servet Bey de oradaydı. Çık dedi çıkmadım. Yanlış anlaşılırdı çünkü. Ali Dürüst ve Abdürrahim Albayrak geldi sonra, çıkmam için çok ısrar ettiler. Çıkmazsam rezil oluruz dediler. Bu kadar ısrardan sonra Servet Bey ile podyuma çıktım. Ertesi gün aman aman, neler söylediler. Abdürrahim ile hiçbir zaman aramızda bozukluk olmadı.

Ali Dürüst'e sen başkan ol, ben başkan yardımcısı olurum dedim. Yok başkanım dedi. Abdürrahim'e sordum başkanlığa aday olacak mısın diye. Ben rahatsızım dedi.''

FENERBAHÇE DERBİSİ...

Galatasaray için ikincilik çok önem taşıyor. O yüzden kalan 7 maçı da kazanmalıyız, başka bir düşüncemiz yok. Bu 7 maçı kazanma arzumuz var. Bu çerçevede Fenerbahçe maçını da kazanmak istiyoruz. Tüm takım da bunu istiyor zaten. Elbette Başakşehir maçının skoruna çok üzüldük. Bunlardan ders çıkartmanın daha uygun olacağını düşünüyorum. Yoksa antrenörü hemen değiştireceğimin bir ilaç olacağını düşünmüyorum. 7 maçı kalıp en iyi şekilde bitireceğiz.

FIRAT AYDINUS YORUMU

Fırat Aydınus ülkenin iyi hakemlerinden bir tanesi. Hakkaniyetli bir şekilde maçı yöneteceğini düşünüyorum. Fırat Aydınus'un Fenerbahçe'de kaç maç yönettiği, Fenerbahçeli olduğunun söylenmesi bir önem taşımıyor. Biz bunlara kulaklarımızı kapattık. Hakem şansı yanında olsun. Kendisine şans diliyorum.

''TAKIMA KÜSMEYİN''

Prim için yönetimle buluşup konuşacağız. Şimdi yatalım da yarın düşünürüz. Galatasaray'ın taraftarlarının her ne koşulda olursa olsun stada gitmesini istiyorum. Yönetime kızarsın, futbolculara kızarsın ama takıma nasıl küsersiniz?

AZİZ YILDIRIM HAKKINDA...

Ben Galatasaray Başkanı, Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanı. Zaman içinde çok yarıştık, çok maç yaptık. Benim kimse hakkımda ön yargım yok. Birbirimizle barışık olup, örnek teşkil etmeliyiz. Niye kulüp başkanları birbirleriyle kavgalı olsun? Spor bu. Birbirimiz kavga ederek mi başarı sağlarız, nasıl daha iyi yapabiliriz diye düşünerek mi? Bunu sorgulamalıyız.

''TUDOR İLE UZUN YILLAR''

''Tudor genç ve başarıya aç bir hoca. Rocky filmlerinde kaplan gözlü vardır ya. Başarıya aç anlamına gelir. Tudor da aynen öyle işte. Daha önceki deneyimleri de oldukça iyi. Tudor, Galatasaray'ı uzun süre başarıya götürecek birisi.''

''CAROLE İÇİN TEKLİF YOK''

''Carole için resmi bir teklif yok. Genç ve başarılı bir futbolcumuz. Cenk Ergün ile Tudor sürekli olarak konuşuyor. Onların raporu sürekli olarak bana geliyor. Tudor, hem yardımcıları ile birlikte hem de Cenk Ergün ile birlikte çalışıyor ve rapor hazırlıyor.''

"VITOR HUGO TİPİNDE 1-2 STOPER DÜŞÜNÜYORUZ"

"Vitor Hugo ile geçen sene de ilgilendik. Vitor Hugo iyi oyuncu, iyi stoper. O tipte 1-2 stoper düşünüyoruz"

SAKAT FUTBOLCU MU GELİYOR?

Serdar Aziz, Türk Milli Takımı'nın stoperi. Osmanlıspor maçında o zeminin bozukluğu nedeniyle şansız bir sakatlık geçirdi. Serdar Aziz de böyle bir sakatlık yaşamak istemez. Geldiği zaman sağlık kontrollerinden geçirdik, hiçbir sorunu yoktu. Biz niye sakat futbolcu alalım?

Kolbeinn Sigthorsson çok iyi futbolcuydu, çok iyi transferdi. Bizimle antrenmana çıkmadan İzlanda'nın hazırlık maçı vardı. Adam oraya gitti, orada sakatlandı. Bize niye sakat gelsin?