Dusko Tosic'in alacağı ceza hemen hemen belli oldu

Dün akşam derbide 41.dakikada kırmızı kart gören ve takımını 10 kişi bırakan Dusko Tosic’in başı bir kez daha belaya girdi.



TOSİC NELER YAPMADI Kİ...

Kırmızı kart gördükten sonra başkasının akreditasyon kartıyla çıkış tünellerine gelen ve maçı takip eden Tosic, futbol disiplin talimatlarının 47. – 50 – ve 84.maddelerini işgal ederken, Sırp stoperin bu talimatları hiçe sayması sebebiyle oyuncuya en az 7 ile 15 maç arası ceza verilmesi bekleniyor. Yayıncı kuruluşun görüntülerinden kaçamayan Tosic, şimdi hakem ve gözlemci raporlarını beklerken, oyuncunun tekrar sahaya çıkması ve idari tedbirleri uygulamaması Fenerbahçe teknik heyeti tarafından 4.hakem Yaşar Kemal Uğurlu’ya bildirildiği ifade edildi.



"TOSİC'İN KIRMIZI KARTI DA DİĞER HAREKETLERİ DE AMATÖRCE"

Van Persie ile ağır bir tartışma yaşayan ve direkt olarak kırmızı kartla oyun dışı kalan Dusko Tosic’in alabileceği olası cezalar hakkında Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz net açıklamalarda bulundu. Tosic’in kırmızı kart gördükten sonra tribünlere çıkması gerektiğini söyleyen Yavuz, futbolcunun amatörce davrandığını ifade ederken, Sırp defansın gördüğü kırmızı kartın da ayrıca bir amatörce davranış olduğuna dikkat çekti.

İşte Bülent Yavuz’dan Tosic yorumu…

Dusko Tosic futbol federasyonunun talimatı gereği ya odasına gidecekti ya da tribünlere çıkacaktı, oyuncu ikisini de yapmadı, bir de başkasının akreditasyon kartıyla çıkış tüneline kadar gelip maçı takip etti. Şimdi hakem ve gözlemci raporları merak ediliyor ama merak edilmesine gerek yok çünkü disiplin uygulamalarında federasyon yayıncı kuruluşun görüntülerinden faydalanabilir. Buna göre Dusko Tosic sırf ihlallerden 7 ila 15 maç arası ceza alabilir, çünkü görüntüler delil sayılabilir.

Dün akşam Tosic’in gördüğü kırmızı kart da, daha sonra kural ihlallerini yapması da tam bir amatör futbolcunun yapacağı şeylerdi.



Levent GÜLTEKİN / StarSpor