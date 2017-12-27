Duygun Yarsuvat aday olmayacak
Galatasaray'da eski başkanlardan Duygun Yarsuvat, kesin kararını verdi, yapılacak seçimde başkanlığa adaylığı koymayacak.
Galatasaray'da Dursun Özbek, seçim kararı aldıktan sonra başkan adaylığı için ortaya atılan isimlerden biri de Duygun Yarsuvat idi...
Sarı-Kırmızılılarda başkanlığa aday olacağı iddia edilen Duygun Yarsuvat kesin kararını verdi. Yarsuvat, Başkan Dursun Özbek’e seçime girmeyeceğini söyledi.
(Skorer)
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