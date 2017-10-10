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EAFF başkanından TFF'ye teşekkür

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Başkanı Mateusz Widlak ve EAFF Genel Sekreteri Simon Baker, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndan dolayı Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) teşekkür etti.

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Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Başkanı Mateusz Widlak ve EAFF Genel Sekreteri Simon Baker, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndan dolayı Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) teşekkür etti.

TFF'den yapılan açıklamada, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy'un Mateusz Widlak ve Simon Baker ile bir araya geldiği bildirildi.

Widlak ve Baker'in TFF'nin garantörlüğü ile başlayan şampiyona süreci sonuncunda unutulmaz bir organizasyon gerçekleştirildiğini vurgulayarak TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TFF Engelli Federasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu'na teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.

İki yöneticinin, ampute futbolunun gelişimi, UEFA ilişkileri ve ampute futbolun paralimpik olması konusunda TFF'nin öncü rol almasının öneminden bahsettiği aktarıldı.

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