Eczacıbaşı VitrA 5'de 5 yaptı
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda İlbank'ı 3-1 yendi.
Eczacıbaşı VitrA, bu sonuçla 5'te 5 yaptı ve namağlup unvanını korudu. Başkent temsilcisi İlbank'ın ise henüz galibiyeti bulunmuyor.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Hatice Özmen Yıldız, Ayşim Erginay
İlbank: Buse Ünal, Mariana, Ceren Çağlar, Santos, Yaprak Erkek, Gökçen Denkel (Ceren Önal, Ceren Karagöl, Ece Morova, Zeynep Oturan, Eylül Karadaş, İlayda İşçimen, Aleyna Sevim, Selen Ursavaş)
Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Güldeniz Önal, Büşra Kılıçlı, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Beyza Arıcı (Dilara Bağcı, Larson, Boskovic)
Setler: 25-21,13-25, 23-25,10-25
Süre: 94 dakika (25, 22, 27, 20)
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