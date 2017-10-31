Eczacıbaşı VitrA 5'de 5 yaptı

Eczacıbaşı VitrA, bu sonuçla 5'te 5 yaptı ve namağlup unvanını korudu. Başkent temsilcisi İlbank'ın ise henüz galibiyeti bulunmuyor.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Hatice Özmen Yıldız, Ayşim Erginay

İlbank: Buse Ünal, Mariana, Ceren Çağlar, Santos, Yaprak Erkek, Gökçen Denkel (Ceren Önal, Ceren Karagöl, Ece Morova, Zeynep Oturan, Eylül Karadaş, İlayda İşçimen, Aleyna Sevim, Selen Ursavaş)

Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Güldeniz Önal, Büşra Kılıçlı, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Beyza Arıcı (Dilara Bağcı, Larson, Boskovic)

Setler: 25-21,13-25, 23-25,10-25

Süre: 94 dakika (25, 22, 27, 20)