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Süper Lig'in sürekli yükselen değeri Edin Visca

Başakşehir'in Boşnak kanat oyuncusu Edin Visca'nın bonservis bedelinin 8,5 milyon euro'lara kadar çıkması futbolseverlere parmak ısırtıyor.

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Süper Lig lideri Başakşehir'in bu sezonki başarısında öne çıkan isimlerden bir tanesi Edin Visca oldu. 26 yaşındaki Boşnak futbolcu, lig ve Avrupa'da bu sezon şu ana kadar 8 gol-5 asist kaydetti.
 
VİSCA DEĞERLENDİKÇE DEĞERLENİYOR
 
Deneyimli kanat oyuncusu bireysel olarak da önemli bir gelişime imza attı. Turuncu-lacivertli ekibe (o zamanki adıyla İstanbul BB) Bosna Hersek'in Zeljeznicar ekibinden 2011'de 200 bin euroya gelen oyuncu, o dönemden itibaren sürekli değerine değer kattı.
 
VİSCA'NIN PİYASA DEĞERİ 8,5 MİLYON EURO'YA ÇIKTI
 
Türkiye ve Avrupa'dan bir çok isimle ismi anılan Visca, bu sezon da bu yükselişini sürdürdü. Sezon başladığında piyasa değeri 7.75 milyon euro olarak gösterilen oyuncu için, Ocak 2017 itibariyle hesaplanan değer 8.5 milyon euro'ya çıktı. Transfermarkt verilerine göre futbolcu, Türkiye'ye geldiği dönemden bu yana hiç düşüş yaşamadı ya da yerinde saymadı, sürekli değerlendi.

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