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Edin Visca için Trabzonspor 5 milyon euro teklif etti

Dün adı Fenerbahçe ile anılan Edin Visca için Trabzonspor'un 5 milyon euro teklif ettiği ortaya çıktı.

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Fenerbahçeli yöneticilerden günlerdir ismi gündemden düşmeyen yıldız oyuncu ile ilgili transfer itirafı geldi.

Fenerbahçe'nin, Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Visca'yı istediği haberleri önceki gece geç saatlerde gündeme bomba gibi düştü. Dün gün boyu "Visca'yı alıyor musunuz?" soruları için telefonları çalan yöneticiler, "Onu biz değil, Trabzonspor istiyor. Hatta 5 milyon Euro para teklif etmişler. Bizim gündemimizde böyle bir isim yok" ifadesini kullandılar. Akşam saatlerinde ise kulübün resmi sitesinden bir açıklama yaparak, "Bahse konu futbolcu ile kulübümüzün herhangi bir ilgisi bulunmamakla birlikte, yanlı yönlendirme beklenti oluşmasına neden olmaktadır" denildi. 

Bir süredir bordo mavili takımın gündeminde olan futbolcu için Trabzonspor, Yusuf Erdoğan, Zeki Yavru ve para teklifinde bulunmuştu. Daha sonra Zeki'nin yerine takasta Aytaç Kara'nın ismi pazarlıkta masaya gelmişti. Tarafların prensipte anlaştığı ve bayram sonrası imzaların atılacağı öğrenildi.

(Sabah)

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