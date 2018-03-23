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Efsane kaleci Canizares'in 5 yaşındaki oğlu Santi hayatını kaybetti

Valencia'nın efsane kalecilerinden Santiago Canizares'in 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

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Real Madrid ve Valencia’nın ve İspanya Milli Takımı’nın eski kalecisi Santiago Canizares, beş yaşındaki çocuğunu kaybetti.  

Yakalandığı amansız hastalıktan bir senedir kurtulmaya çalışan 48 yaşındaki eski futbolcu, talihsiz gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. 

“Oğlum Santi hayatını kaybetti. Konuyla ilgili olarak bana desteğini esirgemeyenlere teşekkürlerimi sunuyorum” diye yazdı. Canizares’in mesajından birkaç dakika sonra eşi de sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı. 

Mart ayı başlarında çocuğun sağlık durumunun bozulmaya başladığına yönelik gelişmeler yansımıştı. Nükseden ve tekrardan kötüleşen durumla ilgili haberlere yer verilmişti. 

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