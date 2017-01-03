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Egemen, Süper Lig'e döndü!

Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Başakşehir, transferde de takviyelerini birer birer gerçekleştiriyor. FC Wil 1900, Başakşehir'in Egemen Korkmaz ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

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Başakşehir, Türkiye'de Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlarda oynayan daha sonra İsviçre'de FC Will'de forma giyen 34 yaşındaki oyuncu ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Başakşehir böylece, İrfan Can Kahveci'nin ardından 2. transferini de gerçekleştirmiş oldu.

Geçen sezon başında Fenerbahçe'den bedelsiz ayrılarak FC Wil'in yolunu tutan Egemen, bu sezon 12 maçta 998 dakika sahada kaldı.

FC WIL MURAT AKIN'I DA AÇIKLADI!

Öte yandan İsviçre ekibi, Murat Akın'ın da TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer olduğunu duyurdu.

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