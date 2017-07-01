Ekpe Udoh'tan ayrılık sinyali
Fenerbahçe'de bu sezon elde edilen Euroleague şampiyonluğunda çok büyük katkı veren Ekpe Udoh'tan veda sinyali geldi.
Bu sezon tüm kupalara ambargo koyan ve tarihi bir başarı elde eden Fenerbahçe'de Ekpe Udoh'tan çelişkili haberler geldi. NewYork Times'ta yer alan habere göre Udoh, Philadelphia 76ers’a transfer olacağı iddiaları için "Yorum yok. Sonuçta bu aynı zamanda benim için bir iş. NBA ise dünyanın en iyi ligi. En iyi ligde oynamayı kim istemez ki?” şeklinde konuştu.
Bogdanovic'ten sonra...
Udoh'un bu açıklamaları, yüksek ihtimalle NBA'e gidecek olan Bogdanovic'in ardından ikinci şok olarak nitelendirildi. Bogdanovic'e Euroleague'in en yüksek kontratını önermeyi düşünen başkan Aziz Yıldırım'ın Udoh konusunda da nasıl bir politika izleyeceği de merak konusu oldu.
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