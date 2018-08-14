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'El fenomeno' taburcu edildi

İspanya’da zatürre şüphesiyle tedavi gören Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo, taburcu edildi.

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İspanya basınında yer alan haberlere göre, Ronaldo, tedavi gördüğü Ibiza’daki klinikten ayrıldı. Hastane yetkilileri, 41 yaşındaki eski forvet oyuncusunun, basının beklediği kapıdan değil başka bir kapıdan çıktığını belirtti. Ronaldo’nun adada bulunan evine geçtiği de paylaşıldı.

Futbol dünyasının en iyi isimleri arasında gösterilen ve forma giydiği Barcelona, Inter, Real Madrid, Milan gibi önemli takımlarda birçok kupa kazanan Ronaldo, Brezilya Milli Takımı ile şampiyonluğa ulaştığı 2002 FIFA Dünya Kupası’nda gol kralı olmuştu.

(AA)

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