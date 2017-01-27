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Çaykur Rizespor'dan Hamit Altıntop ve Josue hamlesi

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Karadeniz ekibi, Galatasaray’dan ayrılan Hamit Altıntop’la her konuda el sıkıştı, Josue için ise pazarlıklarda önemli adımlar attı.

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Tehlikeli bölgeden bir an önce kurtulmak isteyen Çaykur Rizespor’dan iki flaş hamle geliyor. Teknik direktör Hikmet Karaman’ın, “Onun tecrübesine her zaman güvenirim” dediği Hamit Altıntop ile Yeşil-Mavili yöneticilerin yaptığı görüşmenin olumlu sonuçlandığı öğrenildi.
 
Karadeniz ekibinden eşinin doğum süreci nedeniyle birkaç gün müsaade istediği ifade edilen Hamit’in, transfer dönemi sona ermeden Çaykur Rizespor’la 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. Teknik direktör Hikmet Karaman’ın takıma kazandırmak istediği 10 numara ise Galatasaraylı Josue’den başkası değil. Portekizli yıldızın transferi ise tamamen Galatasaray’ın yapacağı orta saha takviyesine bağlı.
 
Gözler Cim Bom’da 
 
Sarı-Kırmızılılar, gündemindeki orta alan oyuncularından biriyle anlaşırsa Josue ile yollarını ayıracak. Bu noktada Rize devreye girecek. Oyuncunun menacerinden şimdiden ‘Olur’ alan Çaykur Rizesporlu idareciler transfer netleşir netleşmez Josue’yi sezon sonuna kadar kiralamak için Porto’nun da kapısını çalacak. Bu sezon Galatasaray’da 18 resmi maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 3 gol 2 asistlilk performans sergiledi.
 
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