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Elazığspor 1-1 Sivasspor

TFF 1. Lig'in 27. haftasında, Elazığspor ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı.

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Elazığsporlu futbolcular, "Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" yazılı pankartla sahaya çıktı.
 
Stat: Elazığ Atatürk
      
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Yıldırım, Oktay Önge      
 
Elazığspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Mehmet Yiğit, Onur Güney, Cajic (Dk. 90 Mesut Saray), Traore (Dk.80 Murat Kayalı), Çağrı Ortakaya, Youssef Yeşilmen (Dk. 71 Diarra), Tom, Kehinde      
 
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Yiğit İncedemir, Galip Güzel (Dk. 89 Adem Koçak), İbrahim Öztürk, Burhan Eşer (Dk. 70 Leandrinho), Ergin Keleş (Dk. 90 Kerim Avcı), Boye, Hasan Hatipoğlu, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Emre Kılınç      
 
Goller: Dk. 51 Galip Güzel (Penaltıdan) (Sivasspor), Dk. 90 Kehinde (Elazığspor)      
 
Sarı kartlar: Dk. 51 Çağrı Ortakaya, Dk. 84 Kehinde (Elazığspor)

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