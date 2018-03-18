Elijaro Elia: Özellikle ilk yarıda iyi bir performans gösterdik
Medipol Başakşehir'e Beşiktaş karşısında galibiyeti getiren golü atan Elijaro Elia, kısa bir değerlendirme yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçın ardından Elia açıklamalarda bulundu.
Maçı değerlendiren Elia, ''Özellikle ilk yarıda iyi bir performans gösterdik. İkinci yarıda uzun topa döndük. Sakin oynadık, öyle oynamamız gerekiyordu'' ifadelerini kullandı.
Hakem sorusu üzerine kısa bir açıklama yapan Elia, ''Çok da fazla konuşmak istemiyorum. Herkes gördü. Hedefimiz sezon sonunda şampiyon olmak'' dedi.
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