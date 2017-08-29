Emenike: Gruptaki büyük takımlardan birini şaşırtabiliriz

Fenerbahçe'den ayrılarak Olympiakos'un yolunu tutan ve yeni takımında geçirdiği sakatlık nedeniyle bir süredir takımından uzak kalan Emmanuel Emenike, Şampiyonlar Ligi'ndeki gruplarını değerlendirdi ve dünyayı şaşırtmayı planladıklarını söyledi.

Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazmayı planladıklarını kaydeden Nijeryalı golcü, "Bir kas sakatlığı geçirdim ve Şampiyonlar Ligi maçlarına yetişmek için çok sıkı çalışıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde olduğunca çabuk dönmek istiyorum. Şampiyonlar Ligi'ndeki geçmiş tecrübelerim unutulmazdı. Şimdi Barcelona'ya karşı oynayacağız. İki takım için de ilginç maçlar olacak. Gruptaki büyük takımlardan birini şaşırtabiliriz, ancak ana hedefimiz gruptan çıkmak. Bu anlamda takımıma yardım etmek de benim için bir onur olacak" ifadelerini kullandı.

Olympiakos, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Juventus ve Sporting Lisbon ile aynı grupta yer alıyor. Olympiakos'ta sadece 1 maça çıkan Emmanuel Emenike'nin 1 golü bulunuyor.

(Sporx)