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Emenike'nin evini soydular!

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Yunanistan'ın Olympiakos takımına transfer olan Emmanuel Emenike için işler yolunda gitmiyor. Yeni takımında beklenen patlamayı gerçekleştiremeyen Nijeryalı futbolcunun, şimdi de evine hırsız girdi.

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Olympiakos Şampiyonlar Ligi'nde dün gece deplasmanda Barcelona'ya konuk oldu. Maçın kadrosunda yer almayan Emenike Katalonya'ya götürülmeyip Yunanistan'da bırakıldı. Akşam evinden dışarı çıkan oyuncu, geri döndüğünde büyük bir şok yaşadı.

Hırsızların oyuncunun evden ayrılışını gözetledikleri, ardından balkon kapısından içeri girdikleri bildirildi. Evde bulunan para ve mücevherleri alarak kayıplara karıştılar. Atina kent merkezinin 15 kilometre uzağındaki evde gerçekleşen olayla ilgili futbolcu polise giderek şikayette bulundu.   

(Skorer)

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