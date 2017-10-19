Emenike'nin evini soydular! Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Yunanistan'ın Olympiakos takımına transfer olan Emmanuel Emenike için işler yolunda gitmiyor. Yeni takımında beklenen patlamayı gerçekleştiremeyen Nijeryalı futbolcunun, şimdi de evine hırsız girdi.