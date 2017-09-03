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Emre Belözoğlu: Ukrayna konsantre ve organizeydi

Ukrayna-Türkiye maçı bitimi Emre Belözoğlu, Ukrayna'nın daha konsantre ve daha organize olarak hak ettiğini söyledi.

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Ukrayna-Türkiye maçı sonrası Emre Belözoğlu, 2-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi.
 
İşte Emre Belözoğlu'nun yaptığı açıklamalar:
 
"Böyle maçlardan sonra çok konuşulacak bir şey yok. Bu bayramda isterdik ki ülkemizdeki insanları bir nebze bayram havasından çıkarmayalım. Oyunun hakkı Ukrayna'nın kazanmasıydı. Daha iyi konsantre olmuşlardı. Daha organizeydiler. Çok çok daha iyi oynadılar."
 
"FUTBOLDA DÜN YOKTUR"
 
"Ben her zaman futbolda dünün olmadığına inanırım. Bugün bir kenarı bırakmak gerekiyor. Önemli olan oyuncuların reaksiyon göstermesi. Maçtan önce, İzlanda'nın Finlandiya'ya kaybetmesiyle büyük bir avantaj çıktı ortaya. Bu avantajı kullanan Ukrayna oldu. Önümüzde Hırvatistan maçı var. Daha organize, daha konsantre olmalıyız. Ukrayna'dan daha iyi bir takım Hırvatistan. Bütün oyuncu grubu olarak elimizden geleni yaparız umarım. "

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