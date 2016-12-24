Emre Çolak, Babel transferini değerlendirdi
Deportivo forması giyen Emre Çolak, Beşiktaş'ın Ryan Babel transferini değerlendirdi.
Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel'in Deportivo'dan takım arkadaşı Emre Çolak, Lig TV'ye konuştu.
Ryan Babel transferini değerlendiren Emre Çolak, Babel'in takıma faydalı olacağını dile getirdi.
İşte Emre Çolak'ın Ryan Babel ile ilgili yaptığı açıklamalar...
''Gittiği için takımımız ve kendi adıma çok üzüldüm. Kendisi çok isteyerek Beşiktaş'a gitti. İnsanlığı ve takım arkadaşlığı iyi olan bir futbolcu. Beşiktaş'a çok büyük katkı vereceğini düşünüyorum, kendisi çok kaliteli bir futbolcu.''
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.