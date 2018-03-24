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Emre Çolak: İnsanların yüzünü görmeye çekiniyorum

Deportivo ile zor günler geçiren Emre Çolak, kötü sonuçlar nedeniyle sokağa çıkmaya çekindiğini söyledi.

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Deportivo ile zor günler geçiren Emre Çolak, kötü sonuçlar nedeniyle sokağa çıkmaya çekindiğini söyledi.

Eski Aslan, "Deportivo taraftarı futbolu yaşıyor ve takımı iyi pozisyonda görmek istiyor. Coruna'da sokağa çıkar ve yürürdüm. Ancak şu anda bunu istemiyorum. İnsanların yüzünü görmeye çekiniyorum çünkü mutsuz olduklarını ve bundan sorumlu olduğumuzu biliyorum" dedi.

(Sabah)

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