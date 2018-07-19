Emre Mor'dan transfer açıklaması

Celta Vigo'da forma giyen milli yıldız adayımız Emre Mor, İspanyol basınına özel bir röportaj verdi ve Galatasaray iddiaları ile ilgili de konuştu.

"Her transfer döneminde ismin Türk takımlarıyla, özellikle Galatasaray ile anılıyor. Bunun doğruluk payı var mı?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Emre Mor, "Hayır, hiçbir şey yok. Celta Vigo'da mutluyum. Geçen sezon başka takımlara gidebilirdim ama genç oyuncular için, benim için daha doğru olduğu için Celta'yı seçtim. Harika bir takım, harika bir futbol anlayışı var. Benim için en iyi seçenek burası. Önceliğim İspanya Ligi, Süper Lig değil" ifadelerini kullandı.

"Eylül ayında Celta Vigo'da olacağının garantisini veriyor musun?" şeklindeki soruya da Emre, "Evet, burada olacağım" diyerek net bir cevap verdi.