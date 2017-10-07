2002’den beri Dünya Kupası heyecanı yaşayamayan 80 milyonluk Türkiye’nin umutları bu kez de 2022’ye kaldı! Ay-Yıldızlı takımımız, İzlanda karşısında dün çok kötü oynadı, sahada milli ruhtan eser yoktu. Durum böyle olunca İzlanda ilk yarıda 2 farkı yakaladı, ikinci devrede yine rakibin baskısı vardı. Bizimkiler ise sadece seyretmekle kaldı. Küçümsediğimiz İzlanda’ya karşı tarihimizde çıktığımız 11. maçta 7. yenilgimizi alırken, maç sonunda bir büyük turnuvayı daha kaçırmanın üzüntüsünü yaşadık. 2018’de Rusya’da, yanıbaşımızda yapılacak dev organizasyonda yer almayacağız. Hiç şüphe yok ki, bugünden itibaren 2022’de Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nın planlarına başlayacağız!

En yakın turnuva EURO 2020

2020’deki Avrupa Şampiyonası’nda katılmak için ise Dünya Kupası’nın ardından tekrar elemeler başlayacak. Ancak teknik direktör Lucescu başta olmak üzere pek çok konu belirsizliğini korunuyor. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi’nin bile değişme ihtimali bulunuyor.