Son Dakika Haberleri E-gazete 21Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Enes Ünal attığı gollerle dünya devlerini peşine taktı

Hollanda Ligi'nde Twente forması giyen Milli futbolcu Enes Ünal, Hollanda'da gösterdiği performansla Avrupa'nın büyük takımlarının radarına girdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Enes Ünal transfer olacak mı? Sezon başında Manchester City'den Twente'ye kiralan 19 yaşındaki Milli golcü Enes Ünal için İtalya'dan flaş bir transfer açıklaması geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre İtalya Serie A Ligi takımlarından Lazio, Enes Ünal'ı transfer etmek istiyor. Yine İtalyanlara göre Lazio, bu transfer için Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Monaco ile yarışmak zorunda.

Bonservis bedeli 5.5 milyon Euro olan Enes Ünal'ı transfer etmek için Avrupa kulüplerinin Manchester City'ye en az 10 milyon Euro teklifte bulunması gerektiği belirtildi.

GUARDIOLA BU YAZ KARARINI VERECEK!

İngiliz basınına konuşan İtalyan bir yetkili, ''Lazio, Enes'i istiyor. Ne kadar iyi olduğunu bu sene gösterdi. Hollanda'da piyasasını her geçen gün arttırıyor. City hala onun geleceği hakkında bir karar vermedi. Guardiola, bu yaz takımla beraber Enes Ünal'ı Amerika kampına götürecek. Ondan sonra kararını verecek'' sözlerini kullandı.

Enes Ünal, bu sezon Twente formasıyla Hollanda Ligi'nde 29 maça çıktı, 17 gol ve 4 asist üretti. Türk golcü, Hollanda'da gol krallığı yarışında üst sıralarda yer alıyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK: 5 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu, 45 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: 5 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu, 45 terörist etkisiz hale getirildi

Etnospor Kültür Festivali göz kamaştıracak

Etnospor Kültür Festivali göz kamaştıracak

Bir ilçenin geçim kaynağı haline geldi

Bir ilçenin geçim kaynağı haline geldi

Helikopter kazasındaki enkaza böyle ulaşıldı

Helikopter kazasındaki enkaza böyle ulaşıldı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA