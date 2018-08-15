Enes Ünal, Rayo Vallecano yolcusu
La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, Villarreal forması giyen Enes Ünal'ı transfer ediyor.
AS Gazetesi'nin haberine göre, Rayo Vallecano, milli futbolcunun kiralanması için Villarreal'le görüşmelere başladı. Villarreal'in bu transfer teklifine sıcak baktığı ve transferin bitmek üzere olduğu da belirtildi.
Bursaspor altyapısından yetişen Enes Ünal, 2017 yılında Manchester City'den Villarreal'e 10 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
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