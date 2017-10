Engin İpekoğlu: Aykut, Oğuz, Tanju ve ben antrenmandan sonra 45 dakika daha çalışırdık

Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Haftalık basın toplantısında konuşan İpekoğlu, geçmiş zamanlardaki çalışma metotları ile şimdiki zamanı kıyaslayarak hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

“Genç futbolcular ise ‘antrenman bitse de gitsek’ havasındalar”

Genç futbolcuların ekstra çalışmadığını belirten Engin İpekoğlu, “Bizim zamanımızda da çok büyük futbolcular vardı. Tanju Çolak Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye gelmişti. Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman da Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Ben de Fenerbahçe’de görev yapıyordum. Bizim zamanımızda antrenman biterdi Aykut Kocaman, Oğuz Çetin, Tanju Çolak ve ben 45 dakika daha kalarak ekstra çalışıyorduk. Tanju, gol çalışması yapıyordu. Tanju’nun gol çalışmasına mı ihtiyacı vardı? Adam her sene bir dünya gol atıyordu. 'Avrupa Gol Kralı' olmuştu. Aykut Kocaman ile Tanju Çolak gol çalışırken, Oğuz Çetin de uzaktan şut atıyordu. Ben de kalede durup, onlarla beraber çalışıyordum. Bu ekstra çalışmaları yaptığımız dönemlerde hepimiz 32-33 yaşlarındaydık. Şimdilerde bütün futbolcuları genelleyemeyiz ama genç arkadaşlarımız, ‘bir an önce antrenman bitse de gitsek’ havasındalar. Futbolcular, bu antrenman saatlerini, ‘1-2 saat gidim, spor yapayım’ düşüncesiyle gelirse bir şey olmaz. Her antrenmanın üstüne bir şeyler katmak lazım. Katkı anlamında bizim de görevlerimiz var. Biz yönlendirici olan kişileriz. Uygulayıcı olan da maalesef futbolculardır. Elimizden geldiğince onların bu uygulamaları doğru yapmasına çalışıyoruz. Maalesef her zaman da bu olmuyor” diye konuştu.

“En büyük hayalim, bir Anadolu takımını şampiyon yapmak”

Bir Anadolu takımını Süper Lig şampiyonu yapmayı çok istediğini vurgulayan İpekoğlu, “Antrenörlük hayatımda en acemi dönemimde Bursaspor’da Raşit Çetiner’in yardımcısıyken, hocanın 11. haftada ayrılmasıyla birlikte sezon sonuna kadar takımın başında görev yaptım. Acemi dönemimde Bursaspor gibi büyük bir camiada Süper Lig’de hocalık yaptım. O zaman da söylemiştim. Benim en büyük isteğim, bir Anadolu takımını şampiyon yapabilmekti. Bursaspor bu hayalimi Ertuğrul Sağlam ile başardı. Bir Anadolu takımını şampiyon yapmak kadar önemli bir şey olamaz. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor gibi büyük bütçeli takımların arasından sıyrılıp şampiyon olmak, hedeflenecek en büyük başarıdır. İnşallah önümüzdeki günlerde Samsunspor’da bunları görebiliriz. Samsun, bugün 1,5 milyon nüfusa sahip. Böyle büyük bir kulübün en büyük amacı, öncelikle Süper Lig’e çıkmak, zaman içerisinde de Süper Lig’de başarı yakalamaktır. Artık Anadolu kulüpleri, bizim dönemlerimizdeki gibi sivrilen oyuncularını satmak zorunda kalmıyor. Şu andaki Süper Lig gelirleri ile takımları idame ettirilecek paralar kazanılıyor. Bu açıdan bakıldığında Anadolu takımlarının da şampiyonluğa oynayacak düzeyde kadrolar oluşturabilirler diye düşünüyorum. Tabii ki bunun için akıllı ve mantıklı transferler yapılması gerekiyor. Paraların har vurup harman savrulmaması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Engin İpekoğlu, basın açıklamasının ardından antrenmana çıkarak, takımını hafta sonunda oynanacak olan Elazığspor maçına hazırladı.