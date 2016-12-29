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Erdoğan düşmanlığı bunu da yaptırdı!

Alman dergisi Focus, Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatan Başakşehir'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde başarılı olduğunu iddia etti.

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Almanya'nın ikinci büyük dergisi olan Focus, Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı haberlere bir yenisini daha ekledi.
 
ERDOĞAN KOLLUYOR DEDİLER
 
Gazete, Süper Lig'in ilk yarısını zirvede tamamlayan ve oynadığı oyunla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Başakşehir'in bu başarısının arkasında Erdoğan'ın parmağının olduğunu iddia etti.
 
İSLAMİ VE MUHAFAZAKAR
 
Ayrıca haberde, Fatih Terim Stadı'nın devlet tarafından yapıldığı için Başakşehir'in diğer İstanbul kulüplerinin aksine Erdoğan gibi İslami ve muhafazakar bir çizgi içerisinde olduğunu belirtildi.
 
İLK DEFA SPOR DALINDA BULAŞTILAR
 
Öte yandan daha önce defalarca birçok farklı konuda Erdoğan aleyhine manşetler atan Alman basını, ilk defa spor dalında aleyhte bir haber yapması dikkatlerden kaçmadı. Haber7
 
 

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